Ali Aghamirzaeijenaghrad, canoista in gara a Tokyo 2020, non è l'unico nome insolito nella storia dello sport. Cognomi impossibili da pronunciare. Tantissime lettere e pochissime vocali. Strane combinazioni. Oppure tantissimi nomi, come l'ex calciatore chiamato come l'intera squadra del QPR che conquistò la promozione nel 1973 per volere dei tifosissimi genitori. Fino al club col nome più lungo del mondo