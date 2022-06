Henrikh Mkhitaryan ha rifiutato la proposta di rinnovo presentata dalla Roma e adesso è pronto per firmare con l’Inter , club che nei giorni scorsi ha offerto un biennale a circa 4.5 milioni di euro a stagione . Il centrocampista armeno ha dunque declinato la proposta della Roma, che nelle scorse ore lo ha messo davanti a un ultimatum dopo l’ultimo rilancio per cercare di convincerlo a rinnovare. I giallorossi hanno offerto un contratto di un anno a 3.6 milioni di euro più bonus facili da raggiungere che gli avrebbero consentito di arrivare a 4.2 milioni di euro , più l’opzione per un secondo anno di contratto alle stesse modalità e cifre che sarebbe scattata in automatico al raggiungimento del 50% delle partite disputate. Mkhitaryan però ha detto no.

Nel futuro del centrocampista armeno, in scadenza di contratto al 30 giugno , ci sarà l’Inter : nei giorni scorsi il club nerazzurro era fiducioso di aver fatto il massimo per convincere Mkhitaryan (che aveva già dato un ok verbale al club allenatore da Simone Inzaghi), ed effettivamente così è stato. Per il calciatore adesso è pronto solo da firmare un biennale da circa 4.5 milioni di euro a stagione. Nella scelta un fattore che ha assunto un peso importante è stata la possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno.

Mourinho: "Sergio Oliveira? Ok in prestito, altrimenti è difficile"

Ospite dell’Università di Lisbona, l’allenatore della Roma José Mourinho ha fatto il punto anche sul futuro di Sergio Oliveira, rientrato al Porto dopo il prestito in giallorosso (non è stata esercitata l’opzione di riscatto): "Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito me lo consente… È stato molto importante per noi, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse ma vedremo". Mourinho che ha commentato così la vittoria della Roma in Conference League: "Questo successo mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra Champions. Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso".