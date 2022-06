Il club neopromosso in Serie A si conferma attivissimo sul mercato. Per la trequarti spunta un nuovo obiettivo: è Emanuel Vignato del Bologna, fratello maggiore di Samuele, già presente nella rosa di Stroppa. La prossima settimana è previsto un incontro tra Galliani e l'agente del calciatore

Manca poco meno di un mese all'apertura del calciomercato estivo ma il Monza è già attivissimo. Il club neopromosso in Serie A si sta già muovendo per costruire una squadra pronta in vista della prossima stagione, la prima della sua storia in massima serie. Dopo i nomi citati nelle ultime ore (Candreva e Ranocchia, qui le news), il Monza ha messo gli occhi anche su un profilo più giovane ma con già esperienza in A: è Emanuel Vignato del Bologna, fratello di Samuele, già presente nella rosa di Stroppa. Nella prossima settimana, l'ad del Monza, Adriano Galliani, incontrerà l'agente del giovane calciatore (che peraltro è lo stesso di Andrea Ranocchia) per fare il punto della situazione.