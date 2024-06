Napoli, primi contatti con agenti Hermoso

Il club del presidente De Laurentiis vuole essere protagonista sul mercato per regalare ad Antonio Conte i primi rinforzi. In difesa si punta il 28enne spagnolo dell'Atletico Madrid. Una trattativa che non interrompe quella con il Torino per il centrale della nazionale italiana

Dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina, il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore per cercare il riscatto dopo la deludente stagione post scudetto. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis pensa a Mario Hermoso dell'Atletico Madrid per la difesa. Nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, ci sono stati i primi contatti tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e gli agenti del calciatore spagnolo. Le parti dovrebbero aggiornarsi oggi per proseguire la trattativa con il Napoli che proverà a formulare le prime offerte per arrivare al giocatore a determinate condizioni economiche. La trattativa per il 28enne non esclude quella con il Torino per Alessandro Buongiorno, che resta un obiettivo importante per il nuovo corso del Napoli.