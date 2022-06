A ormai poche settimane dalla scadenza del suo contratto con l'Inter, Ranocchia si appresta a partire dal club nerazzurro a parametro zero. Su di lui si è fatto avanti il neopromosso Monza, in cerca di un rinforzo di esperienza in vista della prossima stagione. Il difensore ha già dato il suo ok per il trasferimento: nei prossimi giorni l'affare potrebbe concretizzarsi

Dopo undici anni con la maglia dell'Inter, Andrea Ranocchia è vicino alla fine della sua storia con il club nerazzurro. Il suo rapporto con la Serie A, però, potrebbe ancora proseguire: su di lui infatti si è fatto avanti il Monza, neopromosso, che cerca un rinforzo di esperienza per la sua difesa, in vista della prossima stagione (quella dell'esordio assoluto in Serie A). Per Ranocchia, dunque, il Monza rappresenta una possibilità concreta: il giocatore ha anche già dato il suo ok per il trasferimento che avverrebbe a parametro zero e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.