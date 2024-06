Il modo di fare mercato non cambierà, le strategie in parte si. Da Tudor a Baroni , una controrivoluzione. L’ex allenatore aveva chiesto di cambiare ben 8 giocatori tra cui Rovella , Isaksen , Guendouzi , Romagnoli e Immobile . Quello nuovo invece, offerte permettendo, non li ha inseriti tra i cedibili. Perché la struttura della vecchia Lazio si avvicina alla sua idea di calcio e al vestito tattico di riferimento del suo 4-2-3-1. Le priorità: un terzino sinistro, un jolly offensivo, un sostituto del partente Luis Alberto .

Lazio, l'arrivo di Baroni può dare l'accelerata per Noslin

Un acquisto è già stato fatto: Tchaounà dalla Salernitana. Tra gli obiettivi il terzino Obrador del Real Madrid Castilla ed El Khannouss, trequartista marocchino del Genk. Tutti e tre classe 2004: una curiosità ma non una casualità. Non verrà fatto un mercato scegliendo l’annata, ma che la rosa vada ringiovanita è una delle linea guida. La Lazio quest’anno è stata l’ottava con l’età media più alta d’Europa. Si proseguirà allora su un percorso già tracciato l’anno scorso quando sul mercato furono acquistati giocatori tra i 21 e i 26 anni. Giovani, ma già formati, sono infatti gli obiettivi principali dei biancocelesti: Colpani e soprattutto Noslin. Seguito dalla Lazio in tempi non sospetti, ora l’arrivo di Baroni può dare l’accelerata decisiva. Insieme hanno centrato la miracolosa salvezza del Verona, potrebbero presto ritrovarsi in biancoceleste. Centravanti o esterno d’attacco: proprio il profilo chiesto dal nuovo allenatore.