Inter, continua trattativa per Josep Martinez

I nerazzurri proseguono i contatti per lo spagnolo di proprietà del club ligure. Al momento è il più vicino per affiancare Sommer al posto di Audero. Okoye e Bento gli altri profili valutati dalla dirigenza dei campioni d'Italia

L'Inter lavora per trovare il nuovo portiere che possa essere il secondo di Sommer nella prossima stagione. Salutato Audero, che i nerazzurri non hanno riscattato dalla Samporia, continua la trattativa con il Genoa per lo spagnolo Josep Martinez. Nelle scorse ore sono proseguiti infatti i contatti per il classe 1998 ex Lipsia. Al momento tra le opzioni sulla lista dei dirigenti è il più vicino ai campioni d'Italia. Gli altri obiettivi sono Maduka Okoye dell'Udinese e Bento Krepski dell'Athletico Paranaense. Il nigeriano e il brasiliano sono le alternative al genoano, che la dirigenza nerazzurra potrebbe prendere in considerazione.

I numeri di Martinez con il Genoa

Lo spagnolo è arrivato al Genoa nel 2022/2023, con i rossoblù che giocavano nel campionato di Serie B. E' stato uno dei protagonisti che ha portato il Genoa alla conquista della promozione in A, con 22 reti subite in 30 partite (mantenendo inviolata la porta ben 17 volte). Nell'ultima stagione ha contribuito alla salvezza della squadra di Gilardino, con 43 reti prese in 36 match e 8 clean sheet.