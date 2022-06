Sottil rescinde con l'Ascoli: lo attende l'Udinese

L'Ascoli ha comunicato la risoluzione contrattuale con Andrea Sottil, che adesso è libero di firmare con l'Udinese. Per l'allenatore si tratta di un ritorno in bianconero, club in cui ha giocato per quattro stagioni dal 1999 al 2003

È terminato ufficialmente il rapporto tra l'Ascoli e Andrea Sottil. Il club di Pulcinelli lunedì ha comunicato la risoluzione contrattuale con l'allenatore classe 1974: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione del contratto con l'allenatore Andrea Sottil, che lascia la panchina bianconera dopo aver condotto la squadra alla straordinaria salvezza nella s.s. 2020/21 e aver centrato i play off nella stagione appena conclusa. Il Club ringrazia Mister Sottil per il grande lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali". Ora Sottil potrà firmare con l'Udinese, dopo che i club avevano raggiunto un accordo per "liberare" l'allenatore con un giocatore del club di Pozzo che si trasferirà in prestito nelle Marche come contropartita tecnica.