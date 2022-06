Inzaghi, De Rossi e Liverani: i 3 per la panchina

Il Cagliari continua a lavorare per programmare al meglio la prossima stagione dopo la retrocessione in Serie B di qualche settimana fa. Il club sardo deve ancora scegliere a chi affidare la panchina, dal momento che Agostini, che era stato il successore di Mazzarri per le ultime tre gare di Serie A, non verrà riconfermato. In questi giorni i rossoblù stanno dialogando con i tre candidati più accreditati , che sono Filippo Inzaghi , Fabio Liverani e Daniele De Rossi . Nei prossimi giorni il club prenderà la decisione definitiva.

Tre profili per la panchina del Cagliari

Quello di Inzaghi è il nome che circola da più tempo in orbita rossoblù: l'ex attaccante del Milan, reduce dall'esperienza sulla panchina del Brescia, è una sicurezza per la categoria. Nella stagione 2019/20 Inzaghi conquistò con il Benevento la promozione in Serie A con ben 7 giornate d'anticipo. L'ultima esperienza di Liverani, invece, è sulla panchina del Parma nella stagione 2020/21: per l'ex centrocampista sarebbe un ritorno in Sardegna, in quanto giocò nelle giovanili rossoblù nel 1996. Per De Rossi, che ha da poco ottenuto il patentino da allenatore, si tratterebbe della prima esperienza in panchina dopo aver fatto parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini.