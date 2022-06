Il difensore dell'Inter è tra i giocatori italiani più seguiti in Europa. Sia Tottenham che Manchester United hanno mostrato interesse ma Bastoni dice senza mezzi termini di voler restare in nerazzurro: "Ho due anni di contratto e sono tranquillo, la società non mi ha comunicato nulla e dunque dopo le vacanze ricomincerò ad Appiano"

Alessandro Bastoni sarà certamente uno dei pilastri della Nazionale nel prossimo futuro e dopo le ultime stagioni all'Inter, il suo rendimento ne ha innalzato da una parte il valore di mercato e dall'altra l'interesse di diversi club, specie in Premier League. Se il Tottenham è pronto a trattare con l'Inter su richiesta di Antonio Conte, ultimamente anche il Manchester United sembra molto interessato al difensore dell'Inter.



Il giocatore, al momento, non sembra distratto dalle voci di mercato e oltretutto dà appuntamento ai tifosi nerazzurri per il ritiro estivo: "Il mio futuro? Io ho due anni di contratto con l'Inter, quindi sono tranquillissimo - spiega dopo il match con l'Ungheria - La società non mi ha comunicato niente, quindi sono veramente tranquillo, penso alla Nazionale, poi andrò in vacanza e ricomincerò con l'Inter ad Appiano".