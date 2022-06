Il club rossoblù ha scelto Liverani per ripartire dalla Serie B e provare l'immediato ritorno in A. Affare in dirittura d'arrivo: restano solo da definire alcuni dettagli, prima di procedere con firme e annuncio ufficiale

Il Cagliari ripartirà dalla Serie B e con un nuovo allenatore: sarà Fabio Liverani . Alessandro Agostini non proseguirà sulla panchina della prima squadra rossoblù e al suo posto il club ha scelto l'ex, tra le altre, di Lecce e Parma. Mancano pochi dettagli per la fumata bianca: il Cagliari ha superato la concorrenza e le parti procedono spedite verso la definizione totale con le firme e poi l'annuncio .

Liverani al Cagliari: la sua carriera da allenatore

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato nel 2011, Fabio Liverani ha debuttato da allenatore nel settore giovanile del Genoa, club con cui ha fatto l'esordio in panchina in Serie A, il 25 agosto 2013 (Inter-Genoa 2-0). Esonerato dopo poco più di un mese, Liverani ha poi proseguito con nuove esperienze sulle panchine di Leyton Orient, Ternana, Lecce e infine Parma, dove è stato allenatore da agosto 2020 a gennaio 2021. Da quel momento, Liverani è rimasto senza panchina, ma ora è pronto a ripartire: lo aspetta il Cagliari, che ha scelto lui per provare l'immediata risalita in Serie A.