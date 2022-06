Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole allestire una rosa all'altezza del prossimo campionato di Serie A. Trattativa avviata con Andrea Pinamonti, che dopo l'annata in prestito all'Empoli tornerà all'Inter. Piace anche Romagnoli, che non ha l'accordo per il rinnovo con il Milan e che non ha firmato con la Lazio: il Monza proverà a inserirsi. Intanto François Modesto sarà il nuovo direttore dell'area tecnica

Dopo aver centrato la promozione in Serie A per la prima volta nella sua storia, il Monza non vorrà essere solamente una comparsa tra i grandi. Il club di Berlusconi e Galliani è pronto a interpretare un ruolo da protagonista nel calciomercato in corso per regalare a Stroppa una rosa competitiva. I biancorossi hanno messo gli occhi su Andrea Pinamonti, che è reduce da una grande annata con la maglia dell'Empoli (36 presenze e 13 gol). L'attaccante classe '99 rientrerà all'Inter, con il Monza che ha già avviato una trattativa per cercare di portarlo in Brianza. Nome importante anche per la difesa: infatti i biancorossi proveranno a trattare con Alessio Romagnoli. Il centrale classe '95 non ha l'accordo per il rinnovo con il Milan (contratto in scadenza il prossimo 30 giugno) e non ha ancora firmato con la Lazio, squadra che aveva mostrato il maggior interesse nei suoi confronti.