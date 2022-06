23/30

Tutto ancora da scrivere anche il destino di Robert Lewandowski (e, di conseguenza, per della splendida moglie Anna). L’attaccante polacco - ai microfoni di ‘Onet Sport’ - non ha utilizzato mezzi termini: “Voglio solo andare via dal Bayern Monaco, questo è sicuro. Lealtà e rispetto sono più importanti degli affari. Non mi vogliono ascoltare. Sono sempre stato a disposizione del club, la cosa migliore è trovare una soluzione insieme. Qualcosa dentro me è morto, voglio andare via per avere più emozioni nella mia vita".

Lewandowski annuncia l'addio al Bayern: "La mia era è finita"