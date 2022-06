Secondo quanto riporta 'The Athletic', i campioni d'Europa hanno raggiunto un accordo verbale con il Monaco per il trasferimento del centrocampista classe 2000: affare da oltre 100 milioni di euro. Intanto Modric rinnova per un'altra stagione CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE Condividi

Un colpo per il presente e per il futuro, il Real Madrid ha ormai praticamente definito l’arrivo di Aurelien Tchouameni. Come riporta The Athletic, il club spagnolo ha raggiunto un accordo verbale con il Monaco – club proprietario del cartellino del centrocampista francese classe 2000 – per il trasferimento del giocatore in Spagna dalla prossima stagione sportiva. Costo totale dell’operazione che va oltre i 100 milioni di euro: una cifra sicuramente molto alta, ma che permette al Real di assicurarsi uno dei centrocampisti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Superata la concorrenza di Psg, Liverpool e United leggi anche Rüdiger ufficiale al Real Madrid: firma per 4 anni Per il buon esito dell’operazione è stata decisiva la volontà dello stesso Tchouameni (seguito con attenzione in passato anche dalla Juventus) che ha scelto il Real Madrid nonostante le offerte anche di Paris Saint-Germain, Manchester United e soprattutto Liverpool. Sempre secondo quanto riporta The Athletic, Real Madrid e Monaco stanno adesso preparando la documentazione necessaria che porterà alla firma e all’annuncio ufficiale del trasferimento. In questa stagione Tchouameni – ormai titolare anche nella nazionale francese dove ha collezionato in totale 9 presenze – è sceso in campo in 50 occasioni tra tutte le competizioni con il Monaco, realizzando anche cinque gol e tre assist.