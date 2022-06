Calciomercato

È iniziato giugno, dunque l'ultimo mese di contratto per tutti i giocatori in scadenza al termine della stagione 2021/22. L'ultimo ad annunciare che non rinnoverà è Juan Mata: il 34enne trequartista spagnolo lascia il Manchester United dove era arrivato nel gennaio 2014 dal Chelsea per 38 milioni di euro. Ecco chi sono i giocatori più preziosi della Serie A e d'Europa (dati Transfermarkt) liberi di firmare a costo zero per un altro club