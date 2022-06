Incontro Toro-Cagliari per Joao Pedro: le news

Dopo la retrocessione in Serie B e l'ufficialità di Liverani come nuovo allenatore, il Cagliari potrebbe perdere uno dei giocatori più rappresentativi. Il Torino è infatti sulle tracce di Joao Pedro e oggi c'è stato un incontro in mattinata tra le due parti. Vagnati e Capozucca hanno iniziato a negoziare per l'italo-brasiliano, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta . Il club sardo continua infatti a chiedere 10 milioni di euro , ma il Toro parte da un'offerta più bassa, anche perché la richiesta di Joao Pedro è di 2.2 milioni di euro a stagione e sarebbe già un investimento importante per il club granata. Le parti si riaggiorneranno presto, ma l'attaccante del Cagliari potrebbe entrare anche nel mirino della Salernitana , anche se adesso bisognerà capire le intenzioni e le strategie del nuovo direttore sportivo del club campano, Morgan De Sanctis.

La stagione di Joao Pedro con il Cagliari

Nonostante la retrocessione, Joao Pedro ha disputato una buona stagione a livello personale in termini di numeri. In 37 presenze in Serie A, l'attaccante italo-brasiliano ha segnato 14 gol e servito 4 assist, risultando uno dei calciatori più prolifici dell'intero campionato. Un nome di spessore dunque per un club di media-bassa classifica di Serie A, motivo per cui il Cagliari è sì disposto a privarsene - vista la retrocessione in B - ma non svendendolo. In totale, con la maglia rossoblù, Joao Pedro ha giocato 270 partite in 8 anni, condite da 86 gol.