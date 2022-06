In un'intervista rilasciata a FcInterNews, l'agente di Lautaro Martinez ha spiegato il punto di vista del giocatore in chiave mercato: "Per lui giocare nell'Inter è qualcosa di straordinario e a oggi non ha motivo per andare via. Poi nel calcio si sa, oggi dico una cosa e domani può cambiare tutto, ma la situazione di ora è come l'ho descritta. Lui sta pensando alla prossima stagione e a vincere tutto con l'Inter"

Lautaro resta? Lautaro va via? È questa una delle domande che più si pone oggi il tifoso dell'Inter, in ottica calciomercato estivo. Eppure, secondo l'agente dell'attaccante argentino, Alejandro Camaño, non c'è troppo da porsi la domanda: "Lautaro ha rinnovato per restare all'Inter", ha detto in un'intervista rilasciata a FcInterNews. "Quando ci siamo seduti per trattare il rinnovo non stavamo pensando a una prossima vendita ma al prossimo gol, alla prossima partita, alla Serie A e alla Champions. Non è un contratto pensato per una cessione, ma per essere felici all'Inter. E Lautaro Martinez lo è: per lui giocare nell'Inter è qualcosa di splendido. A oggi, quindi, non ci sono ragioni per andare via. Nonostante non sia un giocatore che passa inosservato, lui ha ancora quattro anni di contratto e sta già pensando al prossimo campionato, dove vuole provare a vincere tutto quello che può con l'Inter".