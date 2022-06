L'agente di Dybala è nella sede dell'Inter

Mercoledì pomeriggio Jorge Antun, l'agente di Paulo Dybala, è arrivato nella sede dell'Inter accompagnato dagli intermediari De Vecchi e Petralito. L'argentino, che come detto non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, piace molto ai nerazzurri. Martedì pomeriggio, a margine dell'Assemblea di Lega, Marotta ha parlato della Joya: "Dybala all'Inter? Vediamo..."

L'Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi dei nerazzurri è Paulo Dybala . Mercoledì pomeriggio Jorge Antun , l'agente dell'attaccante argentino, è arrivato nella sede nerazzurra accompagnato da due collaboratori e dagli intermediari De Vecchi e Petralito . Antun non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti presenti all'esterno della sede, ma sorridendo si è detto ottimista nella vita reale. L'Inter ha mostrato più volte il suo apprezzamento nei confronti dell'attaccante argentino, soprattutto con le parole di Marotta: l'amministratore delegato nei giorni scorsi ha dichiarato che spera che la Joya possa giocare con la maglia nerazzurra nella prossima stagione . Martedì pomeriggio, invece, uscendo dall'Assemblea di Lega, è rimasto più sul vago: "Dybala all'Inter? Vediamo...".

Vanno avanti parallelamente i discorsi con Dybala e Lukaku

leggi anche

Brozovic imita Phelps, Ranocchia se la ride. VIDEO

L'Inter dunque continua a portare avanti parallelamente i discorsi con Dybala e Lukaku, per il quale nella giornata di martedì c'è stata un'apertura del Chelsea verso il prestito. I nerazzurri puntano al prestito secco, ma i Blues chiedono qualcosa in più. Intanto nella sede nerazzurra c'è anche Tullio Tinti, agente di Inzaghi (con il quale si deve discutere per il rinnovo), Bastoni e Darmian. Il difensore centrale ha attirato su di sé le attenzioni di Manchester United e Tottenham, ma l'agente ha confermato che resterà all'Inter. Rimanendo sempre nel reparto arretrato, il Paris Saint Germain ha messo gli occhi su Milan Skriniar.