Milan, Botman si complica: il Newcastle insiste

Si complica per i rossoneri la pista che porta al difensore del Lille, da tempo obiettivo di Maldini: sull'olandese è in forte pressing il Newcastle che è al lavoro per provare a chiudere l'affare

Il Newcastle alza il pressing per provare ad arrivare a Sven Botman, difensore classe 2000 del Lille da tempo obiettivo primario per la difesa del Milan della prossima stagione. Il club inglese nelle ultime ore sta spingendo molto e vuole provare a chiudere l’operazione: i rossoneri restano vigili – il centrale piace moltissimo a Maldini e Massara – e sempre in contatto con gli agenti del difensore olandese, ma le richieste del Lille per il cartellino sono ritenute esagerate dal club rossonero. Motivo per il quale la pista per portare Botman al Milan al momento si è complicata, sia per quanto riguarda le cifre dell’operazione che per le tempistiche della stessa. Con il Newcastle che adesso è pronto all’affondo che potrebbe risultare decisivo per strappare il calciatore alla concorrenza.