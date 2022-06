Il club rossonero ha già un accordo con il centrocampista portoghese del Lille, per un contratto di tre milioni di euro a stagione. Si continua a trattare con il club francese: l'affare si chiuderà intorno ai 18/20 milioni di euro, probabilmente già la prossima settimana. Per Botman, invece, strada più in salita: aumenta la concorrenza

Il Milan è sempre più vicino a Renato Sanches . Il club rossonero ha già trovato un accordo (per un contratto da tre milioni di euro a stagione) con il centrocampista portoghese del Lille classe 1997, che era già stato a Milano a metà maggio (di nascosto), per conoscere la società e iniziare già ad ambientarsi, a testimonianza della sua voglia di trasferirsi al Milan. Ora il club dovrà trovare un accordo con il Lille, ma i contatti sono continui e l'affare dovrebbe chiudersi intorno ai 18/20 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. La prossima settimana potrebbe già essere quella della svolta decisiva.

Tanta concorrenza inglese per Botman

Sempre sull'asse Milan-Lille, la trattativa per Botman continua a restare in piedi, ma la concorrenza rischia di complicare le cose. Sul gigante difensore olandese (classe 2000) non c'è solo il Newcastle (che da tempo lo segue e lo corteggia), ma anche altre big di Premier League come Tottenham e Manchester United: tutti club che potenzialmente dispongono di potere d'acquisto superiore a quello del Milan. Se per Renato Sanches l'affare sembra in dirittura, per Botman, quindi, la situazione appare un po' più complicata.