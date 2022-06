Milan-Florenzi, si va verso il riscatto: le cifre

Il club rossonero riscatterà il terzino di proprietà della Roma per una cifra pari a 2,7 milioni di euro. 24 presenze in Serie A e due gol nell'anno del ritorno dello scudetto nella Milano rossonera

Alessandro Florenzi e il Milan continueranno insieme: il terzino destro - arrivato in prestito con diritto di riscatto - verrà riscattato dal club rossonero e rimarrà dunque a Milano. Il Milan, dopo aver versato alla Roma un milione per il prestito oneroso, è vicino all'accordo con il club giallorosso. La squadra neo campione d'Italia pagherà una cifra inferiore rispetto a quella concordata con la Roma per il riscatto: si parla di circa 2,7 milioni di euro. Il calciatore della Nazionale italiana ha quindi convinto Pioli e la società al riscatto, vista anche la duttilità e i diversi ruoli ricoperti in stagione.