Spezia, mercato "sbloccato": Tas accoglie ricorso

La società ligure, a cui un anno fa era stato imposto dalla Fifa il blocco del mercato per quattro sessioni, a partire dal 1° luglio potrà tornare protagonista in sede di trattative: il Tas di Losanna ha infatti accolto il ricorso presentato dal club

A partire dal 1° luglio lo Spezia potrà nuovamente tornare a operare sul calciomercato . Il Tas di Losanna ha infatti accolto il ricorso presentato dalla società ligure, sbloccando di fatto il mercato del club . Lo Spezia, ricordiamo, era stato punito un anno fa dalla Fifa con il blocco del mercato per quattro sessioni: una misura adottata per le infrazioni legate ai trasferimenti di alcuni giovani calciatori di età inferiore ai 18 anni. Adesso la sentenza del Tas ribalta tutto, con la società ligure che potrà nuovamente essere protagonista in sede di trattative già a partire da questa sessione estiva.

Il presidente Philip Platek: "Accogliamo con soddisfazione la sentenza del CAS. Finalmente possiamo lasciarci alle spalle questa vicenda e guardare al futuro con ottimismo e con la consueta voglia di lavorare per il bene dello Spezia Calcio".

Anche il direttore sportivo Riccardo Pecini ha commentato la sentenza: "Si aprono nuovi scenari in vista della programmazione della prossima stagione e noi siamo pronti a fare del nostro meglio per rendere la squadra sempre più competitiva e pronta per mantenere ancora una volta una categoria che lo Spezia Calcio ha dimostrato di meritare. Cercheremo di sfruttare al massimo la boccata di aria fresca che è finalmente arrivata dopo una stagione complicata, studiando le mosse migliori per il bene del Club, sempre nel rispetto della nostra filosofia e di quella sostenibilità finanziaria, indispensabile per poter guardare al futuro con ambizione".