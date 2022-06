Thiago Motta non sarà più l'allenatore dello Spezia nella prossima stagione, ma il club ligure ha già trovato il sostituto: sarà Luca Gotti . Le trattative tra le parti procedono spedite e verso la chiusura definitiva. Un accordo sarà infatti trovato nelle prossime ore: restano solo da definire alcuni dettagli prima della firma di Gotti con lo Spezia e l'annuncio ufficiale. Dopo l'ufficialità arrivata in giornata dell'arrivo di Sottil a Udine , un altro pezzo del mosaico panchine di Serie A va verso la sua collocazione.

Gotti riparte dallo Spezia: i suoi numeri in Serie A

Dopo l'esonero dalla panchina dell'Udinese arrivato lo scorso 7 dicembre, Gotti è pronto a tornare in una panchina di Serie A. L'allenatore classe 1967 nato ad Adria esordì in A il 3 novembre 2019, con la vittoria della sua Udinese sul campo del Genoa (3-1). In totale, Gotti vanta 87 panchine ufficiali - tutte in Serie A -, con una media punti di 1,15 a partita e un bilancio da 25 vittorie, 25 pareggi e 37 sconfitte. Ora in arrivo per lui c'è una nuova sfida: si chiama Spezia. Presto ci sarà l'annuncio ufficiale.