Una strategia chiara e precisa per provare a ottenere il "sì" definitivo. L’Inter continua il pressing per Paulo Dybala, attaccante svincolato dopo che la Juventus ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi. Il piano dei dirigenti nerazzurri è chiaro ed è stato esposto lo scorso mercoledì a Jorge Antun, agente della Joya, durante l’incontro che si è tenuto nella sede del club. L’Inter ha messo sul piatto un contratto quadriennale (non triennale come era invece nelle idee iniziali) da circa 5/5.5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta di Dybala è di 8 milioni di euro a stagione più bonus. Distanza sì, ma non incolmabile. Tanto che l’incontro ha lasciato sensazioni positive a tutte le parti in causa che hanno in agenda un nuovo appuntamento per proseguire la trattativa.