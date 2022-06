La Juventus continua a seguire piste alternative ad Angel Di Maria. L'esterno argentino classe 1988, libero a parametro zero dopo la fine dell’avventura con il Psg, chiede un solo anno di contratto ma il club bianconero non è ancora convinto di assecondare la sua richiesta, sia per un discorso economico che di motivazioni, visto che lo stesso calciatore ha ammesso di voler far ritorno in Argentina dopo il Mondiale. Il club bianconero non ha quindi fatto il passo decisivo per affondare il colpo e l'idea al momento si è raffreddata. Un'alternativa a Di Maria come laterale offensivo è quella che porta a David Neres dello Shakhtar Donetsk.