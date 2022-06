Pirlo al Karagumruk, l'annuncio del club turco

Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore del Fatih-Karagumruk . Dopo un anno in cui non ha allenato, l'ex Juventus riparte dalla Super Lig turca. Il 43enne di Flero, alla sua seconda avventura in panchina, è atteso dalla prima esperienza all'estero. Il Fatih-Karagumruk sui propri canali social: "Diamo il benvenuto al nostro allenatore Andrea Pirlo e gli auguriamo successo".

Tanti 'italiani' nel Karagumruk

Nella sua prima esperienza all'estero, Andrea Pirlo ritroverà tanti volti noti. Nel Fatih-Karagumruk giocano diversi calciatori con un passato in Serie A: tra i pali c'è Emiliano Viviano (ex portiere di Inter, Fiorentina e Sampdoria tra le altre, ndr) e in attacco Fabio Borini. L'ex Roma e Milan ha segnato tre reti nell'ultimo campionato. Entrambi hanno il contratto fino al 30 giugno 2023. Erano presenti nella rosa del club turco anche Davide Biraschi e Abdoulaye Touré (in prestito dal Genoa) e Yann Karamouh (in prestito dal Parma): i prestiti dei tre calciatori, però, sono in scadenza al 30 giugno 2022. Infine, nella rosa del Fatih-Karagumruk c'è anche l'ex Inter Caner Erkin (nessuna presenza in nerazzurro).