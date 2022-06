Ufficiale: Chiellini al Los Angeles Fc

Inizia ufficialmente l'avventura di Giorgio Chiellini negli Stati Uniti. Il difensore classe '84 ha pubblicato sui suoi canali social un video nel quale annuncia il suo trasferimento nei Los Angeles FC, club di MLS. "The next chapter", ha scritto Chiellini sotto il suo post, con il difensore bianconero che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Juventus e che nella giornata di domenica ha liberato il suo armadietto e la sua stanza alla Continassa. Sempre domenica il LAFC aveva spoilerato l'arrivo del difensore, pubblicando un post con la didascalia in italiano: "In arrivo presto...".