Trovato l'accordo tra i Reds e il Benfica: 75 milioni di euro più altri 25 di possibili bonus, per un totale massimo di 100 milioni di euro. L'uruguaiano svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni. In stagione ha segnato 34 gol totali, di cui due in Champions League proprio contro il Liverpool

I numeri di Nunez con il Benfica

Potente e letale negli strappi palla al piede, buona tecnica di base, ottima prestanza fisica e grande furore agonistico. Darwin Nuñez è il classico attaccante moderno, abile sia a far gol che a giocare spalle alla porta con i compagni. In questa stagione con il Benfica ha giocato 41 partite e ha segnato 34 gol totali, di cui 26 in campionato e 6 in Champions League (due proprio al Liverpool durante i quarti di finale). Nonostante la giovane età, in Portogallo ha raccolto 84 presenze totali con 47 gol, esplodendo definitivamente in questa stagione.