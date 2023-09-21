Liverpool, gli acquisti più cari del calciomercato dei Reds. CLASSIFICA
Barcola è un nuovo giocatore del Liverpool per 125 milioni di euro. L'esterno francese rientra così tra i 25 acquisti più costosi della storia del club, salendo addirittura sul podio. Ma Wirtz resta saldo al primo posto di questa speciale classifica (dati Transfermarkt)
- Prezzo: 38 mln euro
- Provenienza: Arsenal
- Stagione: 2017/18
- Prezzo: 38 mln euro
- Provenienza: Atletico Madrid
- Stagione: 2007/08
- Prezzo: 40 mln euro
- Provenienza: Bayern Monaco
- Stagione: 2023/24
- Prezzo: 40 mln euro
- Provenienza: Osasuna
- Stagione: 2026/27
- Prezzo: 40 mln euro
- Provenienza: Lipsia
- Stagione: 2021/22
- Prezzo: 40 mln euro
- Provenienza: Bayer Leverkusen
- Stagione: 2025/26
- Prezzo: 41 mln euro
- Provenienza: Newcastle
- Stagione: 2010/11
- Prezzo: 41 mln euro
- Provenienza: Hoffenheim
- Stagione: 2015/16
- Prezzo: 41,2 mln euro
- Provenienza: Southampton
- Stagione: 2016/17
- Prezzo: 42 mln euro
- Provenienza: Roma
- Stagione: 2017/18
- Prezzo: 42 mln euro
- Provenienza: Psv Eindhoven
- Stagione: 2022/23
- Prezzo: 42 mln euro
- Provenienza: Brighton
- Stagione: 2023/24
- Prezzo: 44,7 mln euro
- Provenienza: Wolverhampton
- Stagione: 2020/21
- Prezzo: 45 mln euro
- Provenienza: Monaco
- Stagione: 2018/19
- Prezzo: 46,5 mln euro
- Provenienza: Aston Villa
- Stagione: 2015/16
- Prezzo: 46,9 mln euro
- Provenienza: Bournemouth
- Stagione: 2025/26
- Prezzo: 49 mln euro
- Provenienza: Porto
- Stagione: 2021/22
- Prezzo: 60 mln euro
- Provenienza: Lipsia
- Stagione: 2018/19
- Prezzo: 63,6 mln euro
- Provenienza: Rennes
- Stagione: 2026/27
- Prezzo: 70 mln euro
- Provenienza: Lipsia
- Stagione: 2023/24
- Prezzo: 72,5 mln euro
- Provenienza: Roma
- Stagione: 2018/19
- Prezzo: 84,65 mln euro
- Provenienza: Southampton
- Stagione: 2017/18
- Prezzo: 85 mln euro
- Provenienza: Benfica
- Stagione: 2022/23
- Prezzo: 95 mln euro
- Provenienza: Eintracht Francoforte
- Stagione: 2025/26
- Prezzo: 125 mln euro
- Provenienza: Psg
- Stagione: 2026/27
- Prezzo: 125 mln euro
- Provenienza: Bayer Leverkusen
- Stagione: 2025/26
- Prezzo: 145 mln euro
- Provenienza: Newcastle
- Stagione: 2025/26