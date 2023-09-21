 Liverpool, gli acquisti più costosi del calciomercato | Sky Sport
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Liverpool, gli acquisti più cari del calciomercato dei Reds. CLASSIFICA

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Foto X @LFC

Barcola è un nuovo giocatore del Liverpool per 125 milioni di euro. L'esterno francese rientra così tra i 25 acquisti più costosi della storia del club, salendo addirittura sul podio. Ma Wirtz resta saldo al primo posto di questa speciale classifica (dati Transfermarkt)

GLI ACQUISTI PIÙ COSTOSI DI SEMPRE

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