I due argentini, compagni in nazionale, a cena insieme in un locale a Miami. Il proprietario del ristorante pubblica la foto e scrive: "Forza Inter". I nerazzurri in settimana potrebbero incontrare nuovamente l'entourage della Joya per provare a trovare l'intesa sull'ingaggio

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE