I dirigenti nerazzurri hanno incontrato quelli del Cagliari a Milano per parlare di Raoul Bellanova, ma il meeting è stato interlocutorio e non decisivo per la chiusura dell'affare. Ancora aperte le piste Udogie e Cambiaso

L'Inter continua a lavorare attivamente sul mercato. Marotta ha detto di voler dare a Inzaghi una squadra costruita già entro la fine del mese di giugno ed è per questo che le trattative proseguono su più fronti. È il caso anche di quella impostata con il Cagliari per Raoul Bellanova: questo lunedì c'è stato un incontro tra le parti a Milano, che però si può definire 'interlocutorio', nel senso che non ha portato a una fumata bianca. L'Inter ha fatto di Bellanova (esterno classe 2000 che può giocare su entrambe le fasce) un obiettivo, anche per colmare la partenza di Perisic. I dirigenti nerazzurri, quindi, continuano a spingere per averlo, ma l'affare non è ancora in dirittura d'arrivo.