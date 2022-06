L'attaccante portoghese del Milan ha commentato una foto del connazionale, che attualmente è in vacanza a Dubai, con un pallino rosso e uno nero. Renato Sanches è l'obiettivo principale dei campioni d'Italia per rinforzare il centrocampo

Un pallino rosso e uno nero . È bastato questo commento di Rafael Leao sotto una foto di Renato Sanches per infiammare i tifosi del Milan. L'attaccante rossonero martedì pomeriggio ha commentato su Instagram una foto del suo connazionale che attualmente si trova in vacanza a Dubai. L'interazione di Leao, arrivata più di una settimana dopo la pubblicazione del post (caricato lo scorso 5 giugno), ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di "Mi piace" dei tifosi del Milan .

Raggiunto l'accordo con il calciatore

Il Milan ha individuato in Renato Sanches come il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo. I rossoneri hanno già raggiunto l'accordo con il giocatore di proprietà del Lille, che era stato già a Milano lo scorso maggio, e stanno limando i dettagli con il club francese. Il centrocampista classe '97, che può giocare sia come centrale che come mezzala, nella scorsa stagione ha collezionato 2 gol e 5 assist in 32 presenze tra Ligue 1, Champions League e Coupe de France.