Nemanja Matic diventerà presto ufficialmente un nuovo calciatore della Roma . Il centrocampista serbo, svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester United, ha firmato in queste ore il contratto che lo legherà alla Roma almeno per la prossima stagione: l’accordo annuale prevede infatti l’ opzione di rinnovo per un altro anno al raggiungimento del 50% delle presenze . Matic percepirà uno stipendio da 3.5 milioni di euro: un rinforzo fortemente voluto da José Mourinho che lo conosce bene avendolo già allenato prima al Chelsea e poi al Manchester United.

Matic, centrocampista classe 1988, è sbarcato a Roma nella giornata di lunedì, anticipando rispetto alle idee iniziali la sua avventura italiana: l’arrivo a Ciampino e i primi selfie con i tifosi presenti, poi le visite mediche con il suo nuovo club e adesso la firma sul contratto. Manca solo l’annuncio ufficiale della sua nuova avventura in giallorosso, comunicazione attesa nelle prossime ore. Matic porterà ordine, intelligenza tattica ed esperienza al centrocampo della Roma che nella prossima stagione non potrà più fare affidamento sulle qualità di Henrikh Mkhitaryan, che passerà all’Inter a parametro zero.

Da Frattesi a Celik, le altre trattative Roma

Ma il calciomercato della Roma non finirà di certo con Matic. Sempre a centrocampo la società giallorossa è in pressing per provare ad arrivare a Frattesi del Sassuolo, giovane talento che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione in Serie A e su cui la Roma vanta il 30% sulla rivendita. Il Sassuolo chiede 30 milioni di euro per il cartellino, il club giallorosso – che nei prossimi giorni ha in programma un incontro con l’agente del centrocampista – proverà a inserire nell’operazione alcuni giovani. Roma che continua sempre a lavorare per portare alla corte di Mourinho Mehmet Zeki Çelik, terzino destro che il Lille valuta 9 milioni di euro (la Roma al momento offre una cifra vicina ai 6 milioni).