Il club neopromosso in Serie A ha fatto uno scatto importante nella corsa per l'acquisto di Joao Pedro, cercato anche dal Torino: il Monza è disposto a soddisfare le richieste del Cagliari (7 milioni di euro) e questo mercoledì è previsto un incontro tra le parti (si parlerà anche di Cragno, altro obiettivo del club biancorosso). Possibile anche che la chiusura dell'affare arrivi presto

Il Monza neopromosso in Serie A continua a lavorare sul mercato per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, quella dell'esordio assoluto in massima serie. Nella giornata di domani, mercoledì 15 giugno, il Monza incontrerà il Cagliari per Joao Pedro: c'è stato uno scatto del club biancorosso che è pronto a mettere sul piatto i sette milioni richiesti dal Cagliari. Il Torino, al momento, non sta rilanciando, e quindi il Monza potrebbe arrivare molto presto alla chiusura, forse già domani, appunto.