Il Napoli ha deciso di puntare con decisione su Alex Meret in vista della prossima annata. La società azzurra è infatti vicina a rinnovare il contratto al portiere classe 1997 , che nell’ultima stagione è sempre stato in ballottaggio con il colombiano David Ospina: tra scelte tecniche e infortuni, Meret ha difeso la porta del Napoli solo in 15 occasioni nella precedente annata sportiva. Ora invece una nuova iniezione di fiducia e la possibilità di mostrare tutto il proprio valore: il Napoli nella prossima stagione ha deciso di dare a Meret i gradi da titolare e il rinnovo sempre più vicino – il precedente accordo scade nel 2023 – ne è la testimonianza.

Si pensa a Sirigu come vice

Fine del dualismo con Ospina, dunque, per Meret che nel prossimo campionato potrebbe essere invece affiancato da un portiere esperto che già conosce bene la nostra Serie A. Il nome seguito con attenzione dalla società azzurra è quello di Salvatore Sirigu che nell’ultimo campionato ha difeso la porta del Genoa; nel caso in cui non si dovesse arrivare alla fumata bianca con Sirigu, allora il Napoli potrebbe percorrere qualche pista estera per il ruolo di vice Meret.