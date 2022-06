Scamacca-Psg: pista sempre più seria

Il Paris Saint-Germain di Luis Campos vuole portare in Francia Scamacca: la pista si fa sempre più seria, anche se c'è ancora distanza tra la richiesta del Sassuolo (50 milioni di euro) e la base d'offerta dei francesi (35 più bonus). La volontà del Psg di portare a termine l'affare, comunque, c'è ed è per questione che la trattativa proseguirà

Si fa sempre più calda e seria la pista Scamacca-Psg . L'attaccante del Sassuolo è un vero obiettivo del club francese, che è pronto a partire all'assalto per portarlo sotto la Torre Eiffel. Il Sassuolo, dal canto suo, ha sparato alto per le sue richieste, consapevole dello strapotere economico del Psg: il prezzo chiesto dal Sassuolo è di 50 milioni di euro . La distanza tra le parti quindi c'è, perché il Psg parte da un'offerta di 35 più bonus , ma nonostante questo c'è grande volontà di portare Scamacca a Parigi e la trattativa proseguirà.

I numeri di Scamacca

Cresciuto nei settori giovanili di Lazio, Roma e Psv, Scamacca si è trasferito al Sassuolo nel gennaio del 2017. Nel club neroverde, in totale, ha segnato 16 gol in 41 partite in prima squadra (tutti segnati nella stagione appena terminata, dal momento che nelle due stagioni precedenti aveva giocato in prestito all'Ascoli e al Genoa). A soli 23 anni, Scamacca è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano: è per questo che il Psg ha deciso di provare ad acquistarlo a titolo definitivo. E le intenzioni del club francese sono serie.