Il club lombardo, appena promosso in Serie A, ha chiuso l'accordo con Johan Vasquez, difensore del Genoa. Battuta la concorrenza di Salernitana e Verona, il calciatore messicano arriverà in prestito

Dopo la promozione in Serie A, per la Cremonese è il momento di iniziare a programmare la prossima stagione. Ufficializzato Alvini, il club lombardo inizia anche a muoversi sul mercato e ha chiuso l'accordo con il Genoa per Johan Vasquez , difensore centrale classe 1998. Arrivato al Genoa dal Pumas all'inizio della scorsa stagione e riscattato a gennaio, firmerà con la Cremonese per un anno con la formula del prestito . Sul calciatore c'erano anche Salernitana e Verona , ma ad avere la meglio alla fine è stata la Cremonese. Il difensore messicano rimarrà quindi in Serie A dopo la retrocessione con il Genoa.

I numeri di Vasquez con il Genoa

Dopo le avventure in Messico con Monterrey e Pumas, Vasquez è arrivato in Italia ad agosto 2021 in prestito ed è poi stato riscattato a gennaio dal club ligure. In rossoblù ha totalizzato 30 presenze (28 in Serie A, 2 in Coppa Italia), segnando un solo gol all'esordio contro il Sassuolo. Calciatore nel giro della nazionale messicana, Vasquez ha stimolato l'interesse di tanti club di Serie A grazie all'ottima stagione disputata. Rapido, roccioso e bravo nell'anticipo, cercherà la salvezza con la maglia della Cremonese dopo aver fallito con il Genoa.