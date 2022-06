Alvini: "Il mio è un percorso da romanzo"

La Cremonese, tornata in Serie A dopo 26 anni, inizia a preparare la nuova stagione. Salutato Fabio Pecchia, passato al Parma, la dirigenza lombarda ha affidato la panchina a Massimiliano Alvini. "Essere qui è un'enorme soddisfazione e una gratificazione. Questo è un punto di partenza per me", ha esordito l'ex allenatore del Perugia nella conferenza stampa di presentazione. "Sono grato alla Cremonese per avermi portato qua, ma lo sono anche nei confronti del Perugia per avermi dato la possibilità. Non c'è nessun tradimento, solo un'opportunità di allenare in Serie A. Per chi ha fatto un percorso come me, che si nutre di calcio, avere questa possibilità è l'aspirazione più grande".