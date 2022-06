Dani Alves: "Il Barça ha provato a licenziarmi"

Termina la seconda avventura di Dani Alves al Barcellona . Il terzino brasiliano, che era tornato in blaugrana nel novembre del 2021 dopo cinque anni e mezzo, ha salutato i tifosi con un lungo messaggio postato sui suoi profili social, in cui non nasconde una frecciatina al Barcellona. Il contratto, che scade il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato ma il classe 1983 potrebbe ancora continuare a giocare.

"È giunto il momento di dirci addio"

Ecco il messaggio social di Dani Alves: "Ora è giunto il momento del nostro addio. Ho dedicato più di 8 anni a quel club, a questi colori e a questa casa... ma come tutto nella vita, gli anni passano, le strade si dividono. Hanno provato a licenziarmi ma non ci sono riusciti perché non si può nemmeno immaginare quanto sia resistente e resiliente. Sono passati molti anni prima che il calcio e la vita abbiano deciso di darmi l'opportunità di tornare qui per dire addio. Ma non è un arrivederci senza prima ringraziare tutti coloro che ci sono dietro i riflettori, tutti coloro che rendono il club perfetto: grazie. Ringrazio inoltre tutto lo staff per l'opportunità che mi ha dato di tornare e poter indossare di nuovo quella meravigliosa maglia, non sapete quanto sia felice... Spero che non mancheranno la mia follia e la mia felicità quotidiana. Auguro di cuore, a chi rimarrà, di continuare a scrivere la storia di questo club. Sono stati 23 i titoli vinti. Chiude un ciclo molto bello. Che il mondo non dimentichi mai: un leone, anche se ha 39 anni, è ancora un buon pazzo leone. Per sempre, forza Barcellona".