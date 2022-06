Torna Roma-Barça: il 6 agosto c'è il Trofeo Gamper

L'appuntamento è in programma sabato 6 agosto al Camp Nou: alle ore 17.30 giocheranno le formazioni femminili, mentre alle 21.00 toccherà agli uomini di Xavi e Mourinho. Sarà la seconda volta dei giallorossi al torneo organizzato in onore di Hans Gamper

Quattro anni dopo l'incredibile rimonta all'Olimpico nei quarti di finale di Champions League, la Roma torna a sfidare il Barcellona. Stavolta non lo farà in una competizione ufficiale, ma nel trofeo Gamper, consueto appuntamento organizzato ogni anno dal club blaugrana in onore di Hans Gamper, fondatore del club. L'appuntamento è in programma sabato 6 agosto al Camp Nou. Alle ore 17.30 ci sarà la sfida tra le formazioni femminili (novità introdotta già lo scorso anno quando partecipò la Juventus), mentre alle 21.00 toccherà agli uomini di Mourinho e Xavi.