La Fiorentina punta Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodô . Salutato Alvaro Odriozola , che ha fatto ritorno al Real Madrid dopo un anno di prestito , il club viola punta il terzino brasiliano classe 1998 dello Shakhtar Donetsk . La Fiorentina è pronta ad avanzare un'offerta di 10-12 milioni di euro , la richiesta del club ucraino è di 15 milioni. C'è distanza, ma si continua a trattare. Inoltre, il direttore sportivo dello Shakhtar Donesk, Darijo Srna , è atteso a Firenze in vacanza: possibile un incontro con la dirigenza viola. Capitolo Florian Grillitsch : le parti si sono incontrate nella settimana passata ma non è stato raggiunto l'accordo. La trattativa va avanti.

Le ultime su Italiano e Grillitsch

Oltre al giovane terzino brasiliano, la Fiorentina lavora anche per sostituire Torreira, che ha lasciato il club viola. Il primo nome della lista è sempre Florian Grillitsch. Le parti si sono incontrate la scorsa settimana, ma non è stato trovato l'accordo. In questo momento non c'è l'intesa, ma i viola vogliono comunque provare a chiudere. Per il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano, invece, la trattativa era stata impostata (rinnovo fino al 2025, ndr), le parti ora lavorano per limare gli ultimi dettagli.