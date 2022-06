Inter-Chelsea, primo contatto positivo per Lukaku

Positivo il primo contatto diretto tra i due club che lavorano al prestito oneroso per riportare il belga in Italia in tempi brevi: si cerca intesa sulle cifre. Principio di accordo con l'Empoli per il giovane Asllani: operazione da 14 milioni

La trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter è adesso entrata nel vivo. Come previsto nelle scorse ore, c’è stato quest’oggi il primo contatto diretto tra la società nerazzurra e il Chelsea: un meeting positivo tra le parti, con le due società che sono al lavoro per trovare la soluzione migliore per riportare Lukaku in Serie A a un anno esatto dall’addio dall’Italia, con la volontà comune di arrivare al traguardo in tempi brevi. Tra le soluzioni sul tavolo della trattativa la strada che al momento è la più percorribile – rispetto all’inserimento di una contropartita – è quella di un prestito oneroso. C’è ancora distanza tra la cifra richiesta dal Chelsea e quella offerta dall’Inter, ma i contatti sono continui per trovare una soluzione che accontenti tutti.