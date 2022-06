Il Milan riscatta Messias dal Crotone: le cifre

I rossoneri hanno raggiunto un accordo per riscattare il brasiliano: nelle casse della società calabrese andranno 4.5 milioni di euro più bonus. Si attende solo l'ok della nuova proprietà per formalizzare l'operazione

Junior Messias proseguirà ancora la sua avventura con la maglia del Milan . Dopo i contatti proficui dei giorni scorsi, il club rossonero e il Crotone – società da cui lo scorso anno Maldini e Massara prelevarono il calciatore brasiliano in prestito con diritto di riscatto – hanno raggiunto un accordo per la cifra relativa al riscatto di Messias. Intesa raggiunta dopo i contatti odierni per 4.5 milioni di euro più bonus , cifra più bassa rispetto a 5.4 milioni previsti inizialmente per riscattare il cartellino del brasiliano. Il Milan dunque acquisterà Messias a titolo definitivo e anche con uno sconto.

Si attende solo l'ok finale della proprietà rossonera

leggi anche

Leao chiama Sanches al Milan: i tifosi impazziti

Tutto fatto tra Milan e Crotone, adesso si attende solo l'ultimo ok da parte della nuova proprietà rossonera per finalizzare l’operazione. La dirigenza ha infatti trovato l’accordo totale con la società calabrese che nella prossima stagione giocherà in Serie C, si attende ora solo l’ultimo via libera della proprietà. Poi Messias – 32 presenze tra tutte le competizioni con 6 gol e 3 assist nella sua prima stagione rossonera – diventerà a titolo definitivo un calciatore del Milan.