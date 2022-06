In un'intervista rilasciata a una radio argentina, il vicepresidente nerazzurro ha confermato l'interesse per Dybala: "Ne stiamo parlando. Paulo è un giocatore che ammiro e gli auguro il meglio". Poi ha aggiunto: "L'Inter si è sempre contraddistinta per avere sudamericani in rosa, soprattutto argentini. Il club ha fiducia in loro"

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE