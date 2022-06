Juve-Atletico, ancora nessuna intesa per Morata

Alvaro Morata non rimarrà alla Juventus, almeno per il momento. L'attaccante spagnolo, arrivato a Torino in prestito biennale con diritto di riscatto, tornerà all'Atletico Madrid. I bianconeri hanno provato a trovare l'intesa con il club spagnolo, ma al momento senza successo. Domani scadrà l'opzione di riscatto per la Juve e per questo motivo Morata tornerà in Spagna, in attesa di altri contatti tra le parti. Non è infatti detto che l'attaccante spagnolo non possa tornare a vestire la maglia della Juventus in futuro. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile scambio con Moise Kean, ma alla fine non è stata trovata l'intesa tra i due club, che comunque riproveranno a intavolare un'altra trattativa per riportare Morata in bianconero.