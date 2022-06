Juve, senti Pogba: "Non posso sbagliare scelta"

amarcord

Chi era in campo nell'ultima di Pogba con la Juve

Paul Pogba non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United ed è pronto a trasferirsi a parametro zero. Sul francese è forte la Juventus e il centrocampista ha dato la sua disponibilità a tornare in bianconero: il club incontrerà nuovamente il suo entourage per trovare l'intesa economica e sbloccare la trattativa. Pogba tornerebbe alla Juve sei anni dopo il suo addio: la sua ultima partita in bianconero è stata la finale di Coppa Italia del 2016 vinta contro il Milan. Ecco chi era in campo e cosa fa oggi

La fine della sua storia al Manchester United è ormai ufficiale, adesso per Paul Pogba non resta che iniziare una nuova avventura. Il centrocampista ha le idee chiare e il suo ritorno alla Juventus, che in questi giorni sta lavorando per riportarlo a casa a parametro zero, sembra sempre più vicino. E mentre proseguono i contatti tra il club e l'entourage del giocatore, Pogba potrebbe aver dato un indizio sui social: su Instagram, il francese ha pubblicato un post con una frase criptica sul suo futuro, con tre foto in sequenza dove prevalgono il bianco e il nero...

Pogba tornerebbe alla Juventus a sei anni di distanza dall'addio. L'ultima partita in maglia bianconera è infatti datata 21 maggio 2016. Non un match come gli altri, ma la finale di Coppa Italia contro il Milan. All'Olimpico Il francese salutò il club della famiglia Agnelli alzando il trofeo, conquistato grazie al gol decisivo di Morata ai tempi supplementari. Lo spagnolo è uno dei compagni che Pogba potrebbe ritrovare a Torino, così come Allegri in panchina. Ma chi altro era in campo nella sua ultima partita con la Juventus e cosa fa oggi? Scopriamolo insieme