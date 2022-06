Il 23enne olandese, seguito anche dal Milan, nega di aver già preso delle scelte sul futuro: "Non ho nessun accordo con il Milan o altro. Non so da dove arrivino queste notizie. Con il Bruges sappiamo che se arriverà una proposta di trasferimento potrò andare via e continuare a crescere in un altro campionato. Prima però dovrò parlare con la dirigenza"

" Non ho nessun accordo con il Milan o altri club . Non so da dove arrivino queste notizie". Noa Lang torna a parlare del suo futuro a due settimane di distanza dall'intervista concessa al quotidiano belga HLN, in cui aveva annunciato la sua partenza dal Belgio in estate. L'attaccante olandese classe 1999 di proprietà del Bruges , fresco di primo gol con la maglia della Nazionale olandese contro il Galles, lo fa con il quotidiano olandese Nu.nl. "L'accordo con il club è che deve arrivare una proposta di trasferimento, su questo siamo concordi - sottolinea - voglio continuare a crescere e farlo in un altro campionato ".

"Ho sempre dato il massimo per il Bruges"

Sette gol e 12 assist in 31 partite di campionato nella stagione 2021/22 con il Bruges, Lang è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. In grado di muoversi su tutta la trequarti o da seconda punta, è un profilo gradito al club rossonero. Il giocatore, 23 anni, fa però chiarezza sulle sue prospettive: "Non è ancora certo che io lasci il Bruges - ammette - se arriverà un'offerta ne parlerò con la dirigenza e lo farò con tutto il mio amore perché amo il club e ho sempre dato il massimo". Tra poche settimane sarà in programma il primo allenamento del club belga per la nuova stagione e Lang dovrà sciogliere le riserve. Il Mondiale, precisa, non lo condizionerà nelle scelte: "A Van Gaal interessa che io giochi. Quindi se vado in un altro club, voglio avere spazio. Se vado in un club più importante, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Starà a me allenarmi e giocare con maggiore intensità. All'orizzonte vedo solo margini di crescita".