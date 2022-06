Non solo Germania-Italia nel martedì di Nations League, girone dove giocano anche Inghilterra e Ungheria. Sono 10 le partite in contemporanea alle 20.45: nella Lega A prosegue il duello a distanza tra Olanda e Belgio, impegnato in Polonia. Nella Lega B l'Ucraina punta il tris, anche la Bosnia ospita la Finlandia per restare in vetta. A caccia di conferme Turchia nella Lega C e Lettonia nella D, entrambe a punteggio pieno

