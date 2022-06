Bayern, offerta per Mané: 41 milioni al Liverpool

Il Bayern Monaco alza il pressing per provare ad arrivare a Sadio Mané (classe 1992). In scadenza di contratto con il Liverpool nel 2023, l’attaccante senegalese nelle settimane scorse ha lasciato più di un dubbio sulla permanenza ai Reds. Nel suo futuro, infatti, potrebbero esserci i bavaresi. Per convincere il Liverpool a privarsi del calciatore, il Bayern Monaco ha presentato una nuova offerta (la terza) ancora più importante a livello economico rispetto alle precedenti: 32 milioni di euro di parte fissa, 6 di bonus legati alle presenze del calciatore e ulteriori tre milioni di euro in base ai risultati individuali e di squadra ottenuti. Totale complessivo: 41 milioni di euro.