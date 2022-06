Merih Demiral è stato riscattato dall'Atalanta . Il club bergamasco ha portato a termine l'operazione di calciomercato a poche ore dalla scadenza fissata per esercitare l'opzione. Alla Juventus , club che aveva trasferito il difensore turco in prestito al club nerazzurro, andranno 20 milioni di euro . Un investimento che attesta le ambizioni dell'Atalanta anche in vista della stagione 2022/23.

I numeri di Demiral con l'Atalanta

Arrivato a Bergamo dopo due stagioni con la Juventus, passate per la vittoria di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana e per un brutto infortunio al ginocchio, Demiral è diventato presto un elemento chiave nella difesa della squadra allenata da Gasperini: in stagione il difensore nato il 5 marzo 1998 ha totalizzato 42 presenze tra campionato e coppe, arricchite da due gol (uno dei quali in Champions League all'Old Trafford contro il Manchester United) e tre assist. Numeri che il centrale 24enne potrà arricchire nella prossima stagione, da vivere ancora con la maglia dell'Atalanta.